Marco Liorni fa una confessione inaspettata: il momento più duro della sua carriera (Di martedì 26 luglio 2022) Marco Liorni ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato a cuore aperto della sua carriera, della sua vita privata ed ha svelato degli aneddoti molto interessanti mai svelati prima. Il conduttore Rai, infatti, ha raccontato quale sia stato il momento più difficile di tutta la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nello specifico, ha fatto riferimento al periodo successivo al Grande Fratello. Una volta terminata l'esperienza con il reality show, infatti, il conduttore ha ammesso di non essere stato più convocato da nessuno per ben quattro anni. In tale lasso di tempo fu colto dallo sconforto e arrivò addirittura a pensare di lasciare la sua carriera e fare altro. Per fortuna, però, fu chiamato per registrare la puntata ...

