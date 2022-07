(Di martedì 26 luglio 2022) La versione spagnola di “che fa” La scuola di Amici 21 è stata il trampolino di lancio che gli ha fatto spiccare il volo. Ora LDA (all’anagrafe Luca D’Alessio) si gode il meritato successo, tra riconoscimenti e scalate in classifica. Per questa estate il giovane artista ha in serbo un’altra sorpresa per i L'articolo proviene da Novella 2000.

lda_1963 : @Eliogabalo_ È proprio per disagiati del genere che l’istruzione è pubblica. Il figlio andrà a scuola (si spera) e… -

Novella 2000

... riferendosi proprio a. Ma anche l'amore va a gonfie vele per il cantautore napoletano, la sua ... Denise Espositola prima foto di Francesco D'Alessio: è uno spettacolo di dolcezza ...ospite alla finale di Battiti live, con lui c'è Aka7even/ Che succede dopo Amici Chissà, quindi, se Aka7even verrà a conoscenza del gesto di Martina Miliddi che ora scuote l'opinione... LDA pubblica "Quello che fa male" in spagnolo e fa impazzire i fan Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Gruppo pubblica il Rapporto di sostenibilità: meno emissioni di CO2, riduzione del consumo di acqua e confezioni riciclabili. In poco più di ...