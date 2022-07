La Ferrari cerca la doppietta e il riscatto in Ungheria. A “Montecarlo senza muretti” Verstappen invoca la pioggia (Di martedì 26 luglio 2022) Sono passati appena pochi giorni, ma è cambiato un mondo intero. Già, perché passare dal Paul Ricard in Francia, con il suo tracciato largo, i sorpassi possibili quasi in tutti i tratti della pista, le enormi vie di fuga in asfalto, seppur abrasive, diventano solo un lontano ricordo in questo back-to-back che la Formula 1 propone prima della pausa estiva. Si fa tappa, infatti, all’Hungaroring di Budapest per il GP di Ungheria, e qui le caratteristiche diventano incredibilmente diverse rispetto a quelle dello scorso weekend. Tracciato tortuoso, con quattordici curve, 8 a destra e 6 a sinistra, carreggiata stretta e con poca possibilità di sorpassi, vie di fuga in sterrato, tanto sporco fuori dalla traiettoria ideale, insomma tutto quello che un pilota non chiede. Una pista (lunga 4.3 km) estremamente esigente, tanto da essersi guadagnata l’appellativo di ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Sono passati appena pochi giorni, ma è cambiato un mondo intero. Già, perché passare dal Paul Ricard in Francia, con il suo tracciato largo, i sorpassi possibili quasi in tutti i tratti della pista, le enormi vie di fuga in asfalto, seppur abrasive, diventano solo un lontano ricordo in questo back-to-back che la Formula 1 propone prima della pausa estiva. Si fa tappa, infatti, all’Hungaroring di Budapest per il GP di, e qui le caratteristiche diventano incredibilmente diverse rispetto a quelle dello scorso weekend. Tracciato tortuoso, con quattordici curve, 8 a destra e 6 a sinistra, carreggiata stretta e con poca possibilità di sorpassi, vie di fuga in sterrato, tanto sporco fuori dalla traiettoria ideale, insomma tutto quello che un pilota non chiede. Una pista (lunga 4.3 km) estremamente esigente, tanto da essersi guadagnata l’appellativo di ...

