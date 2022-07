“Incontro a breve”: Bologna, Mihajlovic spiazzato dal mercato (Di martedì 26 luglio 2022) Il club francese spinge per acquistare il giocatore rossoblù, ma il Bologna non ha necessità e soprattutto fretta di cedere. Le ultime per il giocatore di Mihajlovic. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic pensa al futuro e a come affrontare al meglio la stagione di Serie A che si sta avvicinando. Non ha perciò al momento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 luglio 2022) Il club francese spinge per acquistare il giocatore rossoblù, ma ilnon ha necessità e soprattutto fretta di cedere. Le ultime per il giocatore di. Ildi Sinisapensa al futuro e a come affrontare al meglio la stagione di Serie A che si sta avvicinando. Non ha perciò al momento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FcInterNewsit : Dalla Francia - Skriniar, in settimana nuovo incontro Inter-PSG: i parigini sperano di chiudere a breve - FBiasin : Tra breve incontro #Zhang-#Marotta per fare il punto sulla questione #Bremer. L’appuntamento tra i dirigenti dell… - serieAnews_com : ?? #Bologna, il #Rennes vorrebbe sfruttare questa finestra di #calciomercato per arrivare al cartellino di #Theate… - salvo__alferi : ???? Capitolo #Theate: a breve l’incontro tra il #Bologna e il #Rennes per provare a chiudere la trattativa ??… - LMillanista : @MilanNewsit @PietroMazzara Le comiche: si sono rivisti per ridirsi le stesse, identiche, cose, e poi si sono salut… -