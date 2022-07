Gas: accordo in Ue sul piano per la riduzione dei consumi (Di martedì 26 luglio 2022) La presidenza ceca del semestre Ue, in merito alla questione gas, afferma in un tweet: “I ministri hanno raggiunto un accordo politico sulla riduzione della domanda di gas in vista del prossimo inverno”. La commissaria Ue all’Energia, Kadri Simson, invece dichiara: “L’annuncio di Gazprom sottolinea ancora una volta che dobbiamo essere pronti per un possibile taglio delle forniture da parte della Russia”. Gas: ecco i dettagli in merito ai consumi Il taglio ai consumi di gas può scendere dal -15% fino al -7%. E’ quanto prevede il nuovo testo sul piano d’emergenza sul gas approvato in Consiglio Affari Energia. Ecco cosa si legge nel nuovo testo sul piano d’emergenza In che caso scatta la riduzione obbligatoria? All’interno del testo, nello ... Leggi su zon (Di martedì 26 luglio 2022) La presidenza ceca del semestre Ue, in merito alla questione gas, afferma in un tweet: “I ministri hanno raggiunto unpolitico sulladella domanda di gas in vista del prossimo inverno”. La commissaria Ue all’Energia, Kadri Simson, invece dichiara: “L’annuncio di Gazprom sottolinea ancora una volta che dobbiamo essere pronti per un possibile taglio delle forniture da parte della Russia”. Gas: ecco i dettagli in merito aiIl taglio aidi gas può scendere dal -15% fino al -7%. E’ quanto prevede il nuovo testo suld’emergenza sul gas approvato in Consiglio Affari Energia. Ecco cosa si legge nel nuovo testo suld’emergenza In che caso scatta laobbligatoria? All’interno del testo, nello ...

