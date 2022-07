(Di martedì 26 luglio 2022) Aveva deciso di riparare insieme al fratello ildella loro abitazione a Ceccano, in provincia di Frosinone. E ieri pomeriggio era salito su una scala per effettuare i lavori necessari. Ma, per cause ancora da accertare, è caduto e, dopo un volo di oltre tre metri, l’uomo, un pensionato di 69 anni, èsul. F.T. è stato immediatamente soccorso dai sanitari dell’Ares 118, ma i medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Leggi anche: Frosinone, bimbo di 10 anni muore di Covid: la denuncia dei genitori Incidente domestico Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Ceccano. Dai primi rilievi, si tratterebbe di un incidente domestico, dovuto probabilmente a un malore o a una distrazione. L’uomo, che avrebbe compiuto 70 anni a settembre, è scivolato dalla scala e la ...

riotta : Cade Draghi esultano i suoi nemici populisti mentre lacrime di coccodrillo rigano il volto di chi gli ha fatto la g… - CorriereCitta : Cade mentre sistema il tetto di casa: morto sul colpo - Rossano26669 : Cade il Governo e la ditta è felice. Può fare campagna elettorale tutta basata sulla irresponsabilità del cdx mentr… - francesco997453 : RT @SimoneDiToma6: 'Vedo la luna piccola se dovessi prenderla dall'acqua mentre bacia Nettuno. E chiamami se cade una stella per sempre che… - bankainoace : SJSKSKSKS MILE PRIMA INCIAMPA SU BARCODE NEL MENTRE CADE E POI BARCODE LO SEGUE STO SCHIATTANDO #KPworldtourD2 -

Fanpage.it

L'originalità, a questo gioco indie, non manca: vestiremo infatti la pelliccia e le vibrisse di un gatto randagio, cheesplora il mondo con i suoi fratelliimprovvisamente in un baratro ...... 'Non mi sfracello con la chirurgia plastica perchè più riempi la faccia piùsotto il peso ...vista al naturale Questo è un vecchio scatto che ha condiviso tempo fa sul suo canale instagram... Cade da una scala mentre sistema il tetto di casa: morto un uomo Aveva deciso di riparare insieme al fratello il tetto della loro abitazione a Ceccano, in provincia di Frosinone. E ieri pomeriggio era salito su una scala per effettuare i lavori necessari. Ma, per c ...Non ce l’ha fatta l’uomo di 69 anni caduto ieri pomeriggio da una scala mentre stava facendo manutenzione al tetto di casa a Ceccano ...