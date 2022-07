Berlusconi: quello sulla premiership è un dibattito che non mi appassiona, parliamo di programmi (Di martedì 26 luglio 2022) Il tema “non li appassiona”. Rispondono così a Giorgia Meloni, in due distinte interviste, Silvio Berlusconi e Antonio Tajani. La leader di FdI aveva posto il tema della premiership, anche in vista del primo vertice del centrodestra in programma domani a Montecitorio. I media ci hanno subito ricamato, drammatizzando il presunto “ultimatum”. Berlusconi: anche la sinistra non ha ancora indicato un candidato Il Corriere ne chiede conto allo stesso Berlusconi in una lunga intervista e lui evita di rispondere. «È un tema che non mi appassiona. Non mi sembra che a sinistra abbiano indicato alcun candidato…». Nega, poi, che gli sia stata promessa la presidenza del Senato in cambio del no di Forza Italia alla fiducia a Draghi. «Io – dice Berlusconi – non ho bisogno di alcuna ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 luglio 2022) Il tema “non li”. Rispondono così a Giorgia Meloni, in due distinte interviste, Silvioe Antonio Tajani. La leader di FdI aveva posto il tema della, anche in vista del primo vertice del centrodestra in programma domani a Montecitorio. I media ci hanno subito ricamato, drammatizzando il presunto “ultimatum”.: anche la sinistra non ha ancora indicato un candidato Il Corriere ne chiede conto allo stessoin una lunga intervista e lui evita di rispondere. «È un tema che non mi. Non mi sembra che a sinistra abbiano indicato alcun candidato…». Nega, poi, che gli sia stata promessa la presidenza del Senato in cambio del no di Forza Italia alla fiducia a Draghi. «Io – dice– non ho bisogno di alcuna ...

