Ungheria, Orban shock: "Non vogliamo mescolarci con altre razze" (Di lunedì 25 luglio 2022) Il presidente ungherese espone per la prima volta una teoria apertamente razziale sconcertando chi lo ascoltava a una manifestazione della minoranza magiara in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 25 luglio 2022) Il presidente ungherese espone per la prima volta una teoria apertamente razziale sconcertando chi lo ascoltava a una manifestazione della minoranza magiara in ...

Piu_Europa : La Commissione europea ha deciso oggi di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia in relazione a una legge anti-… - bundolo48 : @HuffPostItalia diventiamo come l’Ungheria di #Orban, è quello che vogliono i suoi amici #sciacalli - BlueEnergyDome : RT @Dio: Orban: 'Non vogliamo mescolarci con altre razze'. Ehi, non si scherza con queste cose. Qualcuno potrebbe prenderlo come pretesto p… - EDI35039119 : @antonellaviol17 Allucinante la situazione di oscurantismo galoppante!!! Cmq anni 90 fui in un certo senso razzista… - MohicanoUrbano : @rulajebreal E pensa che con il diesel a 1,2 , gli sloveni disperati che vengono a fare pieno e spesa in Ungheria,… -