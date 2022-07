The Boys – Recensione della terza stagione! (Di lunedì 25 luglio 2022) I ragazzi sono tornati e, incredibilmente, sono ancora più spietati e scorretti di prima. Una delle serie più riuscite tra le produzioni Amazon Prime torna con la sua terza stagione pronta a disturbarci come al suo solito. Patriota e la Vought devono affrontare le conseguenze dell’affaire Stormfront e lo fanno ovviamente con la faccia di bornzo che li contraddistingue. Nessuna presa di coscienza ma anzi vittimismo per non aver capito prima chi fosse realmente la supereroina nazista. Butcher e i Boys di contro hanno trovato una nuova alleata e l’informazione che il predecessore di Patriota, Soldatino, non sarebbe morto realmente per mano dei russi nel corso della guerra fredda ma sarebbe invece ancora vivo e intrappolato da qualche parte in Russia. Spinti dall’idea che solo Soldatino potrebbe possedere il potere per sconfiggere Patriota ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 luglio 2022) I ragazzi sono tornati e, incredibilmente, sono ancora più spietati e scorretti di prima. Una delle serie più riuscite tra le produzioni Amazon Prime torna con la suastagione pronta a disturbarci come al suo solito. Patriota e la Vought devono affrontare le conseguenze dell’affaire Stormfront e lo fanno ovviamente con la faccia di bornzo che li contraddistingue. Nessuna presa di coscienza ma anzi vittimismo per non aver capito prima chi fosse realmente la supereroina nazista. Butcher e idi contro hanno trovato una nuova alleata e l’informazione che il predecessore di Patriota, Soldatino, non sarebbe morto realmente per mano dei russi nel corsoguerra fredda ma sarebbe invece ancora vivo e intrappolato da qualche parte in Russia. Spinti dall’idea che solo Soldatino potrebbe possedere il potere per sconfiggere Patriota ...

