Mondiali Qatar 2022, ecco le 5 squadre favorite (Di lunedì 25 luglio 2022) Mancano pochi mesi ai Mondiali di calcio, una competizione attesissima da tutti gli appassionati. Per la prima volta nella storia si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre in Qatar. L'Italia non ci sarà per la seconda edizione consecutiva. Sono diverse le squadre favorite secondo i principali siti scommesse Mondiali, con 5 team davanti a tutte gli altri: Brasile, Francia, Inghilterra, Argentina e Spagna. I bookies sono quasi certi che proprio tra queste cinque, verrà eletta la squadra campione del mondo. Scopriamo maggiori dettagli. Mondiali Qatar 2022: Brasile, Francia e Inghilterra Il Mondiale è in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. La favoritissima, secondo gli addetti ai lavori, è il Brasile. La nazionale verdeoro è ...

