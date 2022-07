Galleria Montenegrone chiusa in mattinata per un frontale tra due auto (Di lunedì 25 luglio 2022) Villa di Serio. La Galleria è stata chiusa per più di un’ora: il tempo di soccorrere i feriti, spostare le auto e ripristinare la viabilità della strada. Ennesimo incidente lunedì mattina, poco prima di mezzogiorno, alla Galleria Montenegrone, in territorio di Villa di Serio. A scontrarsi frontalmente due auto; tre, invece, le persone ferite: un ragazzo di 17 anni e due donne di 54 e 60 anni, senza gravi conseguenze. Sul posto sono intervenute due ambulanze, i carabinieri e i Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone che hanno aiutato le persone coinvolte mettendo i mezzi in sicurezza. Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 luglio 2022) Villa di Serio. Laè stataper più di un’ora: il tempo di soccorrere i feriti, spostare lee ripristinare la viabilità della strada. Ennesimo incidente lunedì mattina, poco prima di mezzogiorno, alla, in territorio di Villa di Serio. A scontrarsi frontalmente due; tre, invece, le persone ferite: un ragazzo di 17 anni e due donne di 54 e 60 anni, senza gravi conseguenze. Sul posto sono intervenute due ambulanze, i carabinieri e i Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone che hanno aiutato le persone coinvolte mettendo i mezzi in sicurezza.

