Elodie contro Meloni su Twitter | ' Il suo programma mi fa paura' - Magazine - quotidiano net

(Di lunedì 25 luglio 2022) La Russa sullae il New York Times: "Colpa della sinistra italiana" Roma, 25 luglio 2022 - "A me sinceramente fa", scrivein un tweet con allegato ildelle elezioni ...

Open_gol : Elodie si schiera contro il partito di Meloni, postando alcuni punti del suo manifesto politico in vista delle pros… - MariaCostaBonec : RT @LaStampa: Elodie contro Giorgia Meloni: il programma di Fratelli d’Italia «fa paura» - tobiamc : RT @Adnkronos: #ElelezioniPolitiche2022, Elodie su Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni: 'A me sinceramente fa paura il programma elettorale'… - 73deva73 : Elodie contro Giorgia Meloni: «Il suo programma elettorale mi fa paura»- - BroccoloGina : RT @LaStampa: Elodie contro Giorgia Meloni: il programma di Fratelli d’Italia «fa paura» -

Non è la prima volta chesi schieraFratelli d'Italia, vista anche la sua attenzione per la parità dei diritti e per il mondo Lgbt+ . Tra i punti del programma di Giorgia Meloni, il ...... dalla difesa della famiglia naturale al no all'ideologia gender e allo ius soliancoraGiorgia Meloni. La cantante, su Instagram, ha linkato il programma di Fratelli d'Italia in vista ...Elodie dice la sua sulla possibilità di elezione al governo di Giorgia Meloni, preoccupata per il suo programma elettorale.La cantante si schiera contro Fratelli d'Italia condividendo i 15 punti del manifesto, anche se è quello del 2018 ...