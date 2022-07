Trenord | la causa dell' usura sui treni è una rotaia del passante

(Di domenica 24 luglio 2022) I tecnici dihanno individuato nelFerroviario di Milano unafortementeta e una rilevante quantità di limatura di acciaio in una tratta in curva, che testimonia un ...

In 35 convogli transitati nel Passante Ferroviario nelle ultime settimane,aveva registrato un consumo fino a 100 volte rispetto al normale, con riduzione dello spessore dei bordi di 1 ...Proprio sui treni ritirati dalla circolazione l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario spiega che ' in 35 convogli transitati nel Passante Ferroviario nelle ultime settimane,aveva ...Individuato il punto in cui le ruote dei treni si usurerebbero 100 volte più del solito. Trenord ha affidato al Politecnico di Milano l’incarico di redigere una perizia tecnica. Con i tecnici di RFI, ...I tecnici di Trenord hanno individuato nel Passante Ferroviario di Milano una rotaia fortemente usurata e una rilevante quantità di limatura di acciaio in una tratta in curva, che ...