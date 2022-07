Tajani “Io candidato premier? Pronto a dare il mio contributo”

(Di domenica 24 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io non so nulla se non che sono sempre stato e saròil mioper far vincere il centrodestra e soprattutto per presentare un programma, una squadra, una coalizione autorevole e seria per affrontare il momento duro che si presenta. Perchè il problema è risollevare l'Italia, non cercare candidati”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio.“Io non ho ambizioni diato – aggiunge -, non sono, sono a disposizione di Berlusconi e della coalizione per quello che tutti insieme vorremo fare. Sono sempre stato un soldato e non ambisco a nulla se non a essere utile al Paese e al centrodestra”.(ITALPRESS).

