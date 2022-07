Gazzetta_it : Stano: 'L’oro olimpico? Mi dico che sono arrivato secondo così ho più fame' - LaGazzettaWeb : Stano e la voglia mondiale: «L’oro olimpico mi ha dato fiducia» - toMMilanello : Ultima giornata dei mondiali di Eugene. L’Italia si gioca l’ultima carta per andare a caccia del titolo mondiale: l… - sportli26181512 : Mondiali di atletica, il programma delle gare di oggi: Giornata conclusiva ai Mondiali di Eugene. L'Italia si gioca… - serieB123 : Mondiali di Atletica 2022, con Stano l’Italia a caccia dell’oro nella marcia -

Il via alle 15.15 italiane: Massimoè l'ultima speranza azzurra di vedere iridato uno dei cinque ori olimpici in carica. Il piatto della spedizione tricolore in Oregon piange: ci si affida alla ...A Eugene Mondiali di Atletica, conl'Italia a caccia dell'nella marcia L'ultimodi giornata, la 4x100 uomini, finisce al collo del Canada di De Grasse , campione olimpico dei 200, ...L’atleta di Palo del Colle ha scelto la distanza più lunga, la 35 km, per la gara di oggi in Oregon: «Vediamo se sono competitivo alla stessa maniera» ...ROMA (ITALPRESS) - Triplisti azzurri a un passo dal podio nella nona giornata dei Mondiali di Eugene: Andrea Dallavalle è quarto con 17,25 (-0.2) ...