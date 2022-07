Siccità, lo studio: “Ecco perché anche prevedere la disponibilità di risorse idriche potrebbe diventare più complicato” (Di domenica 24 luglio 2022) prevedere la disponibilità delle risorse idriche nei prossimi decenni potrebbe diventare sempre più complicato a causa della diminuzione nella frequenza delle nevicate, specialmente nelle regioni dell’emisfero settentrionale fortemente dipendenti dalla neve. A questa allarmante conclusione giunge uno studio condotto dagli scienziati del National Center for Atmospheric Research (NCAR), della Cornell University e dell’Università del Colorado Boulder, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas) per rendere noti i risultati del loro lavoro. Il gruppo di ricerca ha infatti sviluppato modelli e simulazioni per stimare la disponibilità delle risorse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022)ladellenei prossimi decennisempre piùa causa della diminuzione nella frequenza delle nevicate, specialmente nelle regioni dell’emisfero settentrionale fortemente dipendenti dalla neve. A questa allarmante conclusione giunge unocondotto dagli scienziati del National Center for Atmospheric Research (NCAR), della Cornell University e dell’Università del Colorado Boulder, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas) per rendere noti i risultati del loro lavoro. Il gruppo di ricerca ha infatti sviluppato modelli e simulazioni per stimare ladelle...

