LIVE Berrettini-Ruud 4-3, Finale ATP Gstaad in DIRETTA: Matteo conferma il break al termine di un game durissimo (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ancora un gran servizio vincente, stavolta al centro. Matteo si procura due palle del 5-3. 30-15 Servizio vincente Berrettini. 15-15 Si dispera Ruud, che manda in rete un comodo rovescio. 0-15 Continua a commettere errori con il dritto in uscita dal servizio Berrettini. 3-4 game Ruud. Prova ad uscire dallo scambio Matteo scagliando un dritto potentissimo che però termina out di poco. Il norvegese resta in scia, ma è in ritardo di un break. 40-15 Risposta sulla riga di Berrettini. 40-0 Servizio vincente del norvegese, che si procura rapidamente tre palle del 3-4. 30-0 ACE Ruud. 15-0 Buon angolo trovato da Ruud. 4-2 ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Ancora un gran servizio vincente, stavolta al centro.si procura due palle del 5-3. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Si dispera, che manda in rete un comodo rovescio. 0-15 Continua a commettere errori con il dritto in uscita dal servizio. 3-4. Prova ad uscire dallo scambioscagliando un dritto potentissimo che però termina out di poco. Il norvegese resta in scia, ma è in ritardo di un. 40-15 Risposta sulla riga di. 40-0 Servizio vincente del norvegese, che si procura rapidamente tre palle del 3-4. 30-0 ACE. 15-0 Buon angolo trovato da. 4-2 ...

