La sindrome di Medea (Di domenica 24 luglio 2022) Medea, figlia di Eeta re della Colchide, la madre infaticida del mito, che dá il nome in psicanalisi al complesso che induce una donna a uccidere i propri figli per odio nei confronti del loro padre. Dotata di poteri magici, la Medea della mitologia aiutò Giasone, giunto in Colchide alla guida degli Argonauti, a conquistare il vello d'oro facendosi promettere in cambio il matrimonio. Compiuta l'impresa, le nozze vennero celebrate sull'isola dei Feaci. Ma l'unione si ruppe quando la coppia si stabilì a Corinto. Creonte bandì Medea per dare in sposa sua figlia Glauce a Giasone. E Medea si vendicò facendo morire nel fuoco Glauce e Creonte e uccidendo i figli che aveva avuto da Giasone. Non sempre però i figli vengono uccisi per vendicarsi del padre. Nella società in cui viviamo oggi, non c'è solo la rabbia o il ...

