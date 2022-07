Incendi | sindaco Gorizia | notte più lunga | ora miglioramento

RESTIFAR1 : @eziamor @Deputatipd @EnricoLetta @serracchiani @pdnetwork Messa così, visto che da Monti a scendere è stato un imp… - MetropoliCarmen : @EnricoLetta Per #Roma cosa state facendo se non favorire la distruzione anche della salute, con mancanza di volont… - Gianl1974 : Bombardamento mattutino di Mykolaiv: 5 persone sono morte Tra le vittime c'è un adolescente. Una delle scuole della… - boys_roby : @EnricoLetta Avete Gualtieri a Roma a fare disastri, ed è un 'esempio' su incendi, incuria, spazzatura, cinghiali e… - RadiOndaBlu : Pomezia. Il Sindaco Zuccalà interviene sui danni degli incendi -

Lo scrive ildi Gorizia Rodolfo Ziberna, nella nota di monitoraggio quotidiano sugliin Fvg. Secondo la Protezione Civile di Gorizia "sul fronte italiano la situazione permane sotto ..."Nel tardo pomeriggio di ieri il perdurare dioltreconfine sopra Merna e le previsioni di bora in ingresso durante la notte avevano ... fa sapere ildi Gradisca Linda Tomasinsig. "Grazie ...Lo scrive il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, nella nota di monitoraggio quotidiano sugli incendi in Fvg. Secondo la Protezione Civile di Gorizia "sul fronte italiano la situazione permane sotto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...