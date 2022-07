F1 | Charles Leclerc sbaglia | Max Verstappen no | il Mondiale 2022 in estrema sintesi

Leggi su oasport

(Di domenica 24 luglio 2022) Se la Formula 1 fosse un’elezione presidenziale americana, lo sfidante starebbe già rileggendo il proprio concession speech e si starebbe preparando a pronunciarlo in diretta televisiva perché le proiezioni, ormai non più preliminari, indicherebbero come il Presidente in carica sia ormai avviato verso la riconferma. Questa la situazione deldella massima categoria automobilistica al termine del Gran Premio di Francia.è andato a sbattere contro le barriere mentre era in testa alla gara di Le Castellet, servendo su un piatto d’argento il successo a Max, decisosi a tentare l’undercut per provare a scavalcare il monegasco, sino a quel momento inattaccabile in pista. Il ventiquattrenne del Principato ha fatto tutto da solo, perdendo il posteriore della propria vettura e finendo in ...