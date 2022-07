"Chi deve essere il candidato di Berlusconi". Una soffiata-bomba sul centrodestra (Di domenica 24 luglio 2022) Non c'è solo la partita dei collegi a dividere Forza Italia da Fratelli d'Italia. Nella questione candidato premier ora scende in campo, clamorosamente, anche Antonio Tajani. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, sarebbe il Partito popolare europeo a spingere affinché Silvio Berlusconi mandi avanti il suo coordinatore nazionale, sfidando così la "sovranista" Giorgia Meloni. Una mossa di bandiera che rischia di complicare e non poco una già non facile trattativa all'interno del centrodestra da qui al 25 settembre. Il Cav aveva proposto che a scegliere il candidato premier della coalizione fosse una assemblea degli eletti, dopo il voto. Contando, magari, sul fatto che Forza Italia e Lega insieme otterranno più rappresentanti della sola FdI. Ma Matteo Salvini si è schierato con la Meloni: il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Non c'è solo la partita dei collegi a dividere Forza Italia da Fratelli d'Italia. Nella questionepremier ora scende in campo, clamorosamente, anche Antonio Tajani. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, sarebbe il Partito popolare europeo a spingere affinché Silviomandi avanti il suo coordinatore nazionale, sfidando così la "sovranista" Giorgia Meloni. Una mossa di bandiera che rischia di complicare e non poco una già non facile trattativa all'interno delda qui al 25 settembre. Il Cav aveva proposto che a scegliere ilpremier della coalizione fosse una assemblea degli eletti, dopo il voto. Contando, magari, sul fatto che Forza Italia e Lega insieme otterranno più rappresentanti della sola FdI. Ma Matteo Salvini si è schierato con la Meloni: il ...

