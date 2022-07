Traffico Roma del 23-07-2022 ore 10 | 30

(Di sabato 23 luglio 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Mile_breathe : E hanno pure detto che andranno a Venezia a Milano e a Roma... Queste proteste così sono insensate. Se volete prot… - viabilitasdp : 10:35 #A24 Traffico Rallentato tra Roma est e Castel Madama per traffico intenso - VAIstradeanas : 10:38 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 10:35 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Treni - Linea Roma - Nettuno ?Traffico ferroviario sospeso tra Marechiaro e Nettuno ?È in corso la riprogramma… -

RomaDailyNews

Aggiornamenti sulIldell'autostrada A1 Milano - Napoli in direzioneè rimasto bloccato per diverse ore con lunghe code. Le criticità sono state risolte intorno alle 19:30. Il ......922 e il km 10,900 con deviazione delsulla ss 14 'della Venezia Giulia'. Alle 16.30 di ...fascicolo sull'incendio e disposto accertamenti incaricando i carabinieri forestali - arrivato da... Traffico Roma del 22-07-2022 ore 19:00 - RomaDailyNews E' il sindaco Marco Fazio ad aggiornare in tempo reale i cittadini: «Il consiglio per chi viene dalla parte alta del paese e da Brezzo di Bedero è di utilizzare il tratto di via Cazzane che scende ver ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...