“Tra Lucciole e stelle”, presentato il programma della XIX^ edizione (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiArpaise (Bn) – Prenderà il via giovedì 28 luglio a Cellole, sulla spiaggia di Baia Domizia, la XIX edizione della rassegna “Tra Lucciole e stelle”. Una serata che il direttore artistico M° Leonardo Quadrini ha voluto dedicare alla memoria dell’amico Lucio Dalla. Protagonista della serata, che riprende il titolo della canzone “Com’è profondo il mare”, sarà infatti Pierdavide Carone insieme all’Orchestra internazionale della Campania. “A 10 anni dalla scomparsa – afferma Leonardo Quadrini – omaggiamo Lucio Dalla insieme all’ultimo talento che lui stesso aveva scoperto sul panorama musicale. Sarà tutto come allora: stessa orchestra, stesso maestro e stesso programma, con le sue orchestrazioni e i suoi arrangiamenti”. Non solo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiArpaise (Bn) – Prenderà il via giovedì 28 luglio a Cellole, sulla spiaggia di Baia Domizia, la XIXrassegna “Tra”. Una serata che il direttore artistico M° Leonardo Quadrini ha voluto dedicare alla memoria dell’amico Lucio Dalla. Protagonistaserata, che riprende il titolocanzone “Com’è profondo il mare”, sarà infatti Pierdavide Carone insieme all’Orchestra internazionaleCampania. “A 10 anni dalla scomparsa – afferma Leonardo Quadrini – omaggiamo Lucio Dalla insieme all’ultimo talento che lui stesso aveva scoperto sul panorama musicale. Sarà tutto come allora: stessa orchestra, stesso maestro e stesso, con le sue orchestrazioni e i suoi arrangiamenti”. Non solo ...

