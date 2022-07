Mara Venier “stremata” | arriva l’appello ai fan | ecco cosa è successo

(Di sabato 23 luglio 2022) Aservono i social se non ad accorciare le distanze?appartiene a quella schiera di vip che ha un rapporto diretto con i follower, dialoga continuamente con loro. Ed è quanto ha fatto nella giornata di ieri, rivolgendo una domanda semplice quanto affettuosa ai suoi affezionati ammiratori. (continua a leggere dopo le foto) Clicca qui per leggere tutte le notizie di gossip Ziaè uno dei volti più familiari della tv, seguitissima anche su Instagram, dove è solita condividere sprazzi della sua quotidianità. Ieri, 22 luglio 2022, una delle giornate più calde delle ultime settimane, la conduttrice di «Domenica In» ha rivolto una domanda ai followers affidandosi ad Instagram: «Che fate??». (continua a leggere dopo le foto) La conduttrice,dal caldo, trova rifugio sui ...

IlContiAndrea : Ultimo si commuove al Circo Massimo di Roma: “Ero una pippa secondo le maestre, così ho iniziato con la musica”. Tr… - noventano : @Lucrezia_Sx @gigi52335676 @Quinta00876879 In Veneto LUAMARO al femminile L'È A MARA (Venier) - zazoomblog : “Non lo sopporto più” Mara Venier amato sfogo: ecco cosa è successo - #sopporto #Venier #amato #sfogo: - infoitcultura : Mara Venier stremata dal caldo, l'appello disperato ai follower: «Voi che fate??» FOTO - HereQueenV : RT @Giulia_B: Freccialounge, Roma Termini: entra in uno sfolgorar di caftano color pastello l’unica figura di donna anziana saggia che ques… -

Barbara D'Urso sexy in piscina: gli scatti su Instagram fanno impazzirei fanstremata dal caldo, l'appello disperato ai follower: "Voi che fate" FOTO Pamela Prati, l'autobiografia "...Elisa Isoardi confessa i suoi timori per la sfida cone Maria De Filippi: "Tra mostri sacri" Dopo anni di stop la conduttrice tornerà in tv alla guida di un nuovo programma , dal titolo ...Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone, e ora lo ammette: «Ho subìto una truffa affettiva crudele». La rivelazione con alcuni dettagli sulla storia ...Mara Venier e lo sfogo sui social: la conduttrice quest'anno non ne può davvero più di sopportarlo, ecco perché.