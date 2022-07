L’Amore mancato (Di sabato 23 luglio 2022) Di Vincenzo Calafiore “….. si dice che la pioggia sia senza motivi, cade e se ne va. La pioggia è esistenza, memoria piena di ricordi e desideri, sogni. Cade e rimane, stranamente rassomiglia alle lacrime, sul viso. Cadono e hanno motivo, sono memoria! “ Vincenzo Calafiore Di lei ricordo gli occhi. Quel paio d’occhi che brillano, sembrano due stelle …. E il suo sorriso, così lucente che mi pare di vedere il sole. E credimi, quando un uomo incontra quello sguardo, non se lo leva più da dosso, gli esplode dentro qualcosa di indimenticabile, di irrefrenabile, tanti lo chiamano amore, ma è destino. Anastasys non vuole mostrare di avere paura e mi guarda con i suoi occhi come se davvero mi conoscessero, come ci fosse qualcosa di bello da guardare in me. La guardo come si guarda qualcosa che si sa già come fosse tua da sempre, senza abitudine, con meraviglia tutte le volte, come ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 23 luglio 2022) Di Vincenzo Calafiore “….. si dice che la pioggia sia senza motivi, cade e se ne va. La pioggia è esistenza, memoria piena di ricordi e desideri, sogni. Cade e rimane, stranamente rassomiglia alle lacrime, sul viso. Cadono e hanno motivo, sono memoria! “ Vincenzo Calafiore Di lei ricordo gli occhi. Quel paio d’occhi che brillano, sembrano due stelle …. E il suo sorriso, così lucente che mi pare di vedere il sole. E credimi, quando un uomo incontra quello sguardo, non se lo leva più da dosso, gli esplode dentro qualcosa di indimenticabile, di irrefrenabile, tanti lo chiamano amore, ma è destino. Anastasys non vuole mostrare di avere paura e mi guarda con i suoi occhi come se davvero mi conoscessero, come ci fosse qualcosa di bello da guardare in me. La guardo come si guarda qualcosa che si sa già come fosse tua da sempre, senza abitudine, con meraviglia tutte le volte, come ...

sole_mmcg : Allo svenimento c’è mancato poco ?? per tutto l’amore con cui abbiamo voluto rumorosamente travolgerti. Felice di av… - cannucciadihaz : “amore de zio sei bellissima ancora più bella” non avete idea di quanto ho aspettato questo momento, due anni senza… - Missi65 : @dinuovopiove Bellissimo..?????? era felice, sorrideva. L'amore non gli è mancato. So che non è una consolazione, ma forse aiuta... - Emanuelagrazie2 : @stressant3 È mancato l'amore mio dopo 16 anni quest'anno... Il vuoto che mi ha lasciato, lo vedo ancora ovunque accanto a me ... ???? - ikigaijinnie : l’amore della mia vita mi sei mancato fatti vivo -