Involtini di carne con ripieno filante | provali e vedrai!

Un secondo piatto da leccarsi le dita è quello degli Involtini di carne con prosciutto e formaggio. Questo piatto gustoso e filante metterà d'accordo tutta la famiglia. Infatti la croccante panatura non potrà lasciare indifferente nessun palato e sarà una vera e propria delizia. A fondo pagina potremo leggere come e in quanti modi possiamo cuocerli. Saranno irresistibili. Come ingredienti per 4 porzioni occorrono: 4 fette di scamorza Olio extravergine d'oliva quanto basta 4 fette di carne a piacere (girello di vitello) parmigiano grattugiato quanto basta 4 fette di prosciutto cotto Sale quanto basta Pangrattato quanto basta Burro quanto basta Preparazione degli Involtini. Adagiamo su un piano da lavoro le fette di carne. Sulla carne spolveriamo un po' di sale poi ...

