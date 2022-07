Instagram si ispira a Google Maps per le mappe social (Di sabato 23 luglio 2022) Mark Zuckerberg, Ceo di Facebook-Meta, ha annunciato che la società sta introducendo una nuova esperienza di ricerca e mappa dinamica su Instagram. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Google ripristina l’elenco delle autorizzazioni delle app su Play Store La novità consentirà agli utenti di esplorare le posizioni contrassegnate più popolari intorno a loro e di filtrare i risultati in base a categorie specifiche tra cui ristoranti, bar e saloni di bellezza. Prima di questo aggiornamento, le mappe di Instagram mostravano semplicemente il tag della localizzazione dei contenuti pubblicati. Di fatto, con l’aggiornamento, il servizio si ispira a Google Maps, cercando di raccogliere l’interesse degli utenti anche meno giovani, ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 23 luglio 2022) Mark Zuckerberg, Ceo di Facebook-Meta, ha annunciato che la società sta introducendo una nuova esperienza di ricerca e mappa dinamica su. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –>ripristina l’elenco delle autorizzazioni delle app su Play Store La novità consentirà agli utenti di esplorare le posizioni contrassegnate più popolari intorno a loro e di filtrare i risultati in base a categorie specifiche tra cui ristoranti, bar e saloni di bellezza. Prima di questo aggiornamento, ledimostravano semplicemente il tag della localizzazione dei contenuti pubblicati. Di fatto, con l’aggiornamento, il servizio si, cercando di raccogliere l’interesse degli utenti anche meno giovani, ...

