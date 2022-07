Gran Premio di Francia, la Ferrari di Leclerc è in pole position (Di sabato 23 luglio 2022) La pole position numero sette arriva da Le Castellet. Charles Leclerc prosegue la striscia positiva della Ferrari in questo caldo week end di luglio al Gran Premio di Francia e si prende la prima posizione in griglia per la gara di domani. Il tempo corso dal francese è di 1:30.872. Immediatamente dietro ci sono Verstappen e Perez. Hamilton è quarto. Carlos Sainz partirà diciannovesimo per la sostituzione della Power Unit. (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di sabato 23 luglio 2022) Lanumero sette arriva da Le Castellet. Charlesprosegue la striscia positiva dellain questo caldo week end di luglio aldie si prende la prima posizione in griglia per la gara di domani. Il tempo corso dal francese è di 1:30.872. Immediatamente dietro ci sono Verstappen e Perez. Hamilton è quarto. Carlos Sainz partirà diciannovesimo per la sostituzione della Power Unit. (foto@Scuderia-Twitter) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

