Amichevoli 2022, Audero è insuperabile: la Sampdoria espugna il Rigamonti (Di sabato 23 luglio 2022) La Sampdoria espugna il Rigamonti di Brescia in amichevole. I blucerchiati hanno prevalso per 2-0 grazie alle reti siglate rispettivamente da Sabiri e De Luca, una per tempo. L’autentico protagonista è stato però Audero, letteralmente insuperabile di fronte a qualsiasi tentativo dei padroni di casa. In generale i ragazzi di Giampaolo non hanno particolarmente brillato specialmente in fase difensiva. Molto bene invece il reparto avanzato, che è riuscito perfettamente a concretizzare le non molte occasioni create. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Regna l’equilibrio tra le due squadre. Nel primo tempo Audero si rivela per ben due volte decisivo prima su Niemejier al 5’ e poi su Ndoj al 31’. La Sampdoria risponde con la conclusione deviata di Candreva e la deviazione ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Laildi Brescia in amichevole. I blucerchiati hanno prevalso per 2-0 grazie alle reti siglate rispettivamente da Sabiri e De Luca, una per tempo. L’autentico protagonista è stato però, letteralmentedi fronte a qualsiasi tentativo dei padroni di casa. In generale i ragazzi di Giampaolo non hanno particolarmente brillato specialmente in fase difensiva. Molto bene invece il reparto avanzato, che è riuscito perfettamente a concretizzare le non molte occasioni create. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Regna l’equilibrio tra le due squadre. Nel primo temposi rivela per ben due volte decisivo prima su Niemejier al 5’ e poi su Ndoj al 31’. Larisponde con la conclusione deviata di Candreva e la deviazione ...

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Inter, la formazione di #Inzaghi per la partita contro il #Lens - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Milan, la formazione di #Pioli per la partita contro il #Zalaegerszegi - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #HellasVerona, la formazione di #Cioffi per la partita contro l'#Hoffenheim:… - sportface2016 : #Audero è insuperabile: la #Sampdoria espugna il Rigamonti in amichevole - ChryTredici : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | #Atalanta, la formazione di #Gasperini per la partita contro il #Como -