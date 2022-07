Traffico Roma del 22-07-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 luglio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul treno delle 24 Abbiamo coda sulla tangenziale dall’uscita Fiorentini code che proseguono anche in tangenziale fino alla Tiburtina e poi lungo via del Foro Italico dalla Salaria a viale della Moschea il tutto in direzione Stadio Olimpico poi abbiamo rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Lanina e l’ardeatina mentre in esterna Ci sono code tra Laurentina e Ardeatina ancora coda in entrata in città sulla via Flaminia Labaro a via dei due punti e sulla Salaria dallo svincolo per Fidene alla tangenziale nel pomeriggio dalle 16 alle 18 manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili rallentamenti e temporanei stop della circolazione in viale Cesare Battisti da oggi è domenica 24 luglio torna il rally di...