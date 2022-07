Puglia | 1361593 positivi a test corona virus | incremento di 5424 rispetto a ieri Dall' inizio della pandemia Dati diffusi dalla Regione

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 22 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffusodel giorno: 22 luglio 2022 5.424 Nuovi casi 23.254giornal2 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 1.606 Provincia di Bat: 469 Provincia di Brindisi: 501 Provincia di Foggia: 654 Provincia di Lecce: 1.129 Provincia di Taranto: 900 Residenti fuori: 133 Provincia in defne: 32 76.907 Persone attualmente positive 478 Persone ricoverate in area non critica 16 Persone in terapia intensivacomplessivi 1.361.593 Casi totali 11.942.995eseguiti 1.275.927 Persone guarite 8.759 Persone decedute Casi totali per provincia Provincia di Bari: ...