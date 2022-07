“Non è giusto”. Choc in vacanza, Diego si accascia e muore davanti agli amici (Di venerdì 22 luglio 2022) Si è spento a 47 anni Diego Dal Zotto, fatale un malore improvviso. La tragedia si è verificata in Croazia dove l’uomo, residente a Thiene nell’alto vicentino, stavo trascorrendo un periodo di vacanza a bordo di un barca a vela. Sotto Choc gli amici che erano con lui. A raccontare cosa successo un amico di Diego, Bonifacio Carollo, la testimonianza del quale è stata raccolta da l’Eco vicentino. “Martedì sera siamo andati a letto in barca intorno alle 22.30 e lui è rimasto fuori un po’ di più, voleva guardare le stelle”. “Alle 23 ha detto a Valeria che non stava bene e lei ha svegliato me, Veronica e Anna, suoi compagni di vacanza. Abbiamo subito lanciato l’Sos e chiamato i soccorsi. Nel frattempo, mentre Valeria praticava il massaggio cardiaco, Diego è svenuto, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Si è spento a 47 anniDal Zotto, fatale un malore improvviso. La tragedia si è verificata in Croazia dove l’uomo, residente a Thiene nell’alto vicentino, stavo trascorrendo un periodo dia bordo di un barca a vela. Sottogliche erano con lui. A raccontare cosa successo un amico di, Bonifacio Carollo, la testimonianza del quale è stata raccolta da l’Eco vicentino. “Martedì sera siamo andati a letto in barca intorno alle 22.30 e lui è rimasto fuori un po’ di più, voleva guardare le stelle”. “Alle 23 ha detto a Valeria che non stava bene e lei ha svegliato me, Veronica e Anna, suoi compagni di. Abbiamo subito lanciato l’Sos e chiamato i soccorsi. Nel frattempo, mentre Valeria praticava il massaggio cardiaco,è svenuto, ...

IlContiAndrea : Sono pochi i cantanti che hanno commentato la #crisidigoverno. Non capisco il perché, onestamente. Mi ha sorpreso (… - FiorinoLuca : Matteo #Berrettini ha appena vinto il tie-break con partenza peggiore della carriera. Vi eravate illusi che perdess… - fanpage : 'Fanno bene i giovani di oggi a non farsi sfruttare, chi lavora deve essere sempre pagato il giusto per le ore lavo… - lelabbradihyune : @auriloveschan @eblhwng @fedeloveskz NON È GIUSTO - MantuaMeGenuit_ : @AuroraLittleSun L'idea: 'vorrei votare quelli, ma non ce la faranno mai... Quindi voto giusto per non far vincere… -