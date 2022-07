Mercato Juve, avanti tutta per Paredes. I bianconeri vogliono inserire Kean nell'affare con il PSG (Di venerdì 22 luglio 2022) La Juventus punta Leandro Paredes. E' lui il grande nome su cui si insiste per completare il reparto del centrocampo bianconero. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il club di Allegri... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 22 luglio 2022) Lantus punta Leandro. E' lui il grande nome su cui si insiste per completare il reparto del centrocampo bianconero. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il club di Allegri...

MarcoGuidi13 : Quando si dice che il mercato è dinamico… Se mi avessero detto due mesi fa che #Bremer sarebbe andato alla #Juve e… - romeoagresti : Per motivi personali, #Rabiot non partirà con la #Juve per gli States. Doppia precisazione: il giocatore non è sul… - forumJuventus : Ultime di mercato da Di Marzio: ???? La Juve per De Ligt non si muove dalla richiesta di 100 milioni, se dovesse pa… - AAquiloni : @Darkfenix63 @cesololinter194 La juve nn ha finito di fare mercato. Arriverà ancora un difensore (milenkovic) e un… - lil_Saraaa : RT @iamniclaaa: Cosa ne pensi di questo mercato in entrata della Juve : -