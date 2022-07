Eventi atmosferici sempre più stremi. Le previsioni (Di venerdì 22 luglio 2022) Eventi atmosferici sempre più estremi emergono dalle previsioni dei meteorologi, con un’anomalia che interessa in questi giorni proprio il Mar Mediterraneo. Le temperature delle acque dei nostri mari, l’Adriatico e lo Jonio in particolare sarebbero aumentate di ben 5°, lì dove anche l’aumento della temperatura dell’acqua di un solo grado potrebbe scatenare fenomeni atmosferici importanti nella loro entità. L’aumento generale delle temperature con il surriscaldamento globale avrebbe compromesso non solo la vita di tante specie vegetali ed animali che vivono in acque diventate inesorabilmente tropicali. I fenomeni atmosferici più volenti traggono la loro forza proprio dalla superficie marina, le cosiddette “bombe d’acqua” e i tornado vengono scatenati dal rapporto di ... Leggi su zon (Di venerdì 22 luglio 2022)più eemergono dalledei meteorologi, con un’anomalia che interessa in questi giorni proprio il Mar Mediterraneo. Le temperature delle acque dei nostri mari, l’Adriatico e lo Jonio in particolare sarebbero aumentate di ben 5°, lì dove anche l’aumento della temperatura dell’acqua di un solo grado potrebbe scatenare fenomeniimportanti nella loro entità. L’aumento generale delle temperature con il surriscaldamento globale avrebbe compromesso non solo la vita di tante specie vegetali ed animali che vivono in acque diventate inesorabilmente tropicali. I fenomenipiù volenti traggono la loro forza proprio dalla superficie marina, le cosiddette “bombe d’acqua” e i tornado vengono scatenati dal rapporto di ...

