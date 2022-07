Caravella portoghese, la medusa killer punge una donna a Catania: ricoverata per due giorni in terapia intensiva (Di venerdì 22 luglio 2022) La Caravella portoghese ha (quasi) fatto la prima vittima. La medusa killer avvistata a più riprese nei mari italiani, ha colpito una donna che stava facendo il bagno all'Isola Ciclopi, i faraglioni ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 luglio 2022) Laha (quasi) fatto la prima vittima. Laavvistata a più riprese nei mari italiani, ha colpito unache stava facendo il bagno all'Isola Ciclopi, i faraglioni ...

