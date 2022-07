(Di venerdì 22 luglio 2022) Mentre in WWE si sta concretizzando un atteso quanto storico terremoto dirigenziale, in AEW le cose sembrano molto più solide.ha scherzato sugli avvenimenti scrivendo un Tweet per pubblicizzare l’episodio di Rampage di questa notte: “Grazie a voi fan dele al vostro grande sostegno alla AEW,grato di essere ora l’amministratore delegato piùdel pro”. Thanks to youfans and your great support of @AEW, I’m grateful to now be the longest-tenured CEO in pro.Thank you very much to every single person who watches @AEWonTV! See you for Friday Night #AEWRampage on @TNTdrama@ 10pm ET/9pm CT/10pm PT*TONIGHT*!—...

Zona_Wrestling : AEW: Tony Khan ironico sull'addio di Vince McMahon 'Adesso sono io il CEO più longevo del wrestling'… - TSOWrestling : Tony Khan punge Vince McMahon e la #WWE dopo il ritiro del chairman! #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : Le parole di Tony Khan sul coinvolgimento di Colt Cabana nella 'nuova' #ROH! #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : Perché Tony Khan sceglie spesso Chicago come location per alcuni grandi eventi della #AEW? #TSOW #TSOS - IsolaWrestling : Tony Khan riflette su ciò che ha imparato producendo AEW Dynamite -

Zona Wrestling

Khan, fondatore e presidente della, ha deciso di acquistarne la proprietà intellettuale e rimescolare le carte in tavola. Ecco la card di Death Before Dishonor , nuovo PPV in programma ...Nella puntata di Dynamite del 2 marzo di quest'anno,Khan (fondatore della All Elite Wrestling)... atleti sotto contratto con la. Al momento i principali campioni, tra cui Samoa Joe e Jonathan ... AEW: Licenziato dalla WWE l’11 giugno, Tony Khan lo richiama subito a Dark Former WWE and AEW wrestler Jake Atlas released a statement Friday regarding his May arrest on suspicion of domestic violence. In the statement, Atlas apologized for his actions and said that he was ...AEW President Tony Khan was among the first to react to Vince McMahon announcing his retirement from WWE. As previously reported, Nick Khan and Stephanie McMahon will serve as co-CEOs of WWE. Khan ...