Uomini e Donne, bufera su Luca e Soraia: lui la umilia, lei sbotta ma poi… (Di giovedì 21 luglio 2022) Com’è noto a chi li segue su Instagram, Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti in questi giorni si sono riuniti a Milano, spazzando via una volta per tutte le voci di crisi che circolavano con insistenza. Ma una nuova bufera social è scoppiata proprio a causa di un video Instagram girato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne proprio mentre lei e Luca giravano per le strade del capoluogo lombardo. Uomini e Donne, due protagonisti storici non torneranno a settembre Come il trono classico, che ha sempre nuovi protagonisti, quest'anno anche il trono over verrà rivoluzionato Uomini e Donne, su Luca ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 21 luglio 2022) Com’è noto a chi li segue su Instagram,Salatino eAllam Ceruti in questi giorni si sono riuniti a Milano, spazzando via una volta per tutte le voci di crisi che circolavano con insistenza. Ma una nuovasocial è scoppiata proprio a causa di un video Instagram girato dall’ex corteggiatrice diproprio mentre lei egiravano per le strade del capoluogo lombardo., due protagonisti storici non torneranno a settembre Come il trono classico, che ha sempre nuovi protagonisti, quest'anno anche il trono over verrà rivoluzionato, su...

Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - trash_italiano : L'#InstagramDown ormai puntuale come Uomini e Donne alle 14.45 - FocuSicilia : Sono quattro donne e sette uomini i nuovi assessori nominati dal sindaco Roberto Lagalla, che ha tenuto per se le d… - mariegookie : stasera forse farò thread momenti più belli uomini e donne (2014-15-16) - _throwawayx : RT @adiafora_: In North Carolina hanno proposto la pena di morte per le donne che abortiscono (ma non per gli uomini che stuprano) e dopo q… -