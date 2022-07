Ultime Notizie Roma del 21-07-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in su vado al primario per comunicare le mie determinazioni queste le parole del primo ministro Mario Draghi durante l’intervento Flash la camera a volte anche il cuore di banchieri centrali viene usato commenta commossa all’inizio del suo intervento la tuta riprenderà alle 12 sembrano Dunque mai certe le sue dimissioni a Mattarella non è bastata la fiducia incazzata in Senato arrivata con soli 95 voti favorevoli il risultato più basso che ha tenuto in questa legislatura numero esiguo per proseguire il cammino di governo a mettere la parola fine non è solo il MoVimento 5 Stelle che non partecipa al voto una pesano sul sito le assenze lega e Forza Italia che lasciano l’emiciclo sulle dimissioni sulla caduta del governo abbiamo ...