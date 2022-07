Traffico Roma del 21-07-2022 ore 19:00 (Di giovedì 21 luglio 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati per un nuovo aggiornamento Sempre prudenza sulla A1 Roma Napoli dove per un precedente incidente si continua a viaggiare in coda tra la diramazione Roma Sud Colleferro verso Napoli sul grande raccordo anulare carreggiata esterna possibili rallentamenti per Traffico intenso tra la colomba e la Tuscolana mentre in interna gli spostamenti maggio sono tra Cassia bis e Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina più Traffico in quest’ultima ora sulla tangenziale est anche per un precedente incidente tra via Rodolfo Lanciani Largo Settimio Passamonti verso San Giovanni mentre diminuiscono gli spostamenti su via del Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria per chi arriva dall’ Olimpico attenzione sulla Aurelia in uscita da Roma a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 luglio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati per un nuovo aggiornamento Sempre prudenza sulla A1Napoli dove per un precedente incidente si continua a viaggiare in coda tra la diramazioneSud Colleferro verso Napoli sul grande raccordo anulare carreggiata esterna possibili rallentamenti perintenso tra la colomba e la Tuscolana mentre in interna gli spostamenti maggio sono tra Cassia bis e Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina piùin quest’ultima ora sulla tangenziale est anche per un precedente incidente tra via Rodolfo Lanciani Largo Settimio Passamonti verso San Giovanni mentre diminuiscono gli spostamenti su via del Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria per chi arriva dall’ Olimpico attenzione sulla Aurelia in uscita daa ...

