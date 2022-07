Sophie Codegoni | La super notizia è finalmente arrivata: “Sono super gasata”, fan in delirio (Di giovedì 21 luglio 2022) Novità stellari all’orizzonte per l’influencer Sophie Codegoni: l’annuncio arriva direttamente dai social. Sophie Codegoni (fonte youtube)finalmente i desideri dell’influencer Sophie Codegoni sembrano trovare accoglimento. Dopo l’esperienza nel reality “GF Vip”, la bella ex stella di “Uomini e Donne” si è concessa vacanze spensierate con il fidanzato Alessandro Basciano e l’amica Soleil Sorge. L’influencer ha conosciuto il compagno proprio sotto all’occhio vigile delle telecamere, e i due Sono usciti dal format mano nella mano. superando i pregiudizi e i rumors in rete, la coppia ha dichiarato di aver intenzione di stabilizzarsi e di creare una famiglia ai giornalisti del rotocalco “Chi”. Sophie ... Leggi su specialmag (Di giovedì 21 luglio 2022) Novità stellari all’orizzonte per l’influencer: l’annuncio arriva direttamente dai social.(fonte youtube)i desideri dell’influencersembrano trovare accoglimento. Dopo l’esperienza nel reality “GF Vip”, la bella ex stella di “Uomini e Donne” si è concessa vacanze spensierate con il fidanzato Alessandro Basciano e l’amica Soleil Sorge. L’influencer ha conosciuto il compagno proprio sotto all’occhio vigile delle telecamere, e i dueusciti dal format mano nella mano.ando i pregiudizi e i rumors in rete, la coppia ha dichiarato di aver intenzione di stabilizzarsi e di creare una famiglia ai giornalisti del rotocalco “Chi”....

FedericaLagoma1 : @Angelic33277399 @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 Che schifo !!! - glodomenichini : @Alessia_g512 @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 No quelle che le hanno rubato avevano il dietro blu, quelle con la de… - Angelic33277399 : E ti pareva che le sognorine principesse non dovessero andare anche loro da Claudia! Non fanno altro che copiare… - Blondi979 : @BottaShannon @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 La famosa fila fuori ?? - basciagonixever : RT @basciagoni_ASBC: Io come @Sophie_codegoni ogni post serata ??#basciagoni -