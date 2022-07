"Quello mi fa paura". Putin, gli insulti di Alan Friedman a Matteo Salvini | Video (Di giovedì 21 luglio 2022) "Da 2 giorni sto cercando di spiegare ai miei amici in America e in altri Paesi cosa sta succedendo ma è difficile". Parola di Alan Friedman, che ospite a L'Aria Che Tira nella puntata in onda giovedì 21 luglio su La7 ne ha una per tutti. "Devo spiegare come Giuseppe Conte, un uomo amareggiato, deluso e piccolo ha voluto buttare giù Draghi". E ancora: "E poi Matteo Salvini, ancora amico di Vladimir Putin, che ha deciso di approfittarsene e hanno convinto Silvio Berlusconi, che farà 86 anni e che si è messo con i populisti e i sovranisti, creando un'implosione di Forza Italia. Questi filoPutiniani fanno paura". Dopo gli attacchi gratuiti, il giornalista ribadisce alle telecamere di Francesco Magnani che "questo vuol dire per l'Italia mancanza di gestione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) "Da 2 giorni sto cercando di spiegare ai miei amici in America e in altri Paesi cosa sta succedendo ma è difficile". Parola di, che ospite a L'Aria Che Tira nella puntata in onda giovedì 21 luglio su La7 ne ha una per tutti. "Devo spiegare come Giuseppe Conte, un uomo amareggiato, deluso e piccolo ha voluto buttare giù Draghi". E ancora: "E poi, ancora amico di Vladimir, che ha deciso di approfittarsene e hanno convinto Silvio Berlusconi, che farà 86 anni e che si è messo con i populisti e i sovranisti, creando un'implosione di Forza Italia. Questi filoiani fanno". Dopo gli attacchi gratuiti, il giornalista ribadisce alle telecamere di Francesco Magnani che "questo vuol dire per l'Italia mancanza di gestione ...

