Multiproprietà | nuovo ricorso di De Laurentiis | il comunicato

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 21 luglio 2022) La legge sullenon ha fatto piacere alla famiglia De: la scelta del Consiglio Federale di mettere fine ai casi come quello della Salernitana ha creato un problema per Aurelio e Luigi De. Entro la stagione 2024/2025, la famiglia De, proprietaria sia del Napoli sia del Bari, dovrà obbligatoriamente vendere una delle due società. Il patron azzurro però non ci sta e ha effettuato più ricorsi, ma finora sono stati tutti respinti. Oggi, Desi è rivolto anche al Collegio di Garanzia dello Sport (CONI) per sperare nella modifica della norma varata dalla FIGC. Di seguito il: Aurelio De(Photo by Marco Luzzani/Getty Images) “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ...