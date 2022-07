Morata Juve, le parole di Arrivabene non sono una chiusura (Di giovedì 21 luglio 2022) Nonostante Arrivabene abbia negato, la Juve continua a lavorare per il ritorno di Alvaro Morata in bianconero Come riferito da Sky Sport, le parole pronunciate nel pomeriggio dall’ad Maurizio Arrivabene non sono una vera e propria chiusura al ritorno di Morata. La Juventus, infatti, sarebbe ancora in contatto con l’Atletico Madrid per riportare lo spagnolo nuovamente a Torino, anche se ovviamente non ai 35 milioni richiesti in precedenza. A richiederlo espressamente sarebbe stato Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Nonostanteabbia negato, lacontinua a lavorare per il ritorno di Alvaroin bianconero Come riferito da Sky Sport, lepronunciate nel pomeriggio dall’ad Mauriziononuna vera e propriaal ritorno di. Lantus, infatti, sarebbe ancora in contatto con l’Atletico Madrid per riportare lo spagnolo nuovamente a Torino, anche se ovviamente non ai 35 milioni richiesti in precedenza. A richiederlo espressamente sarebbe stato Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

