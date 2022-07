Monte Bianco | muore base jumper sul ghiacciaio del Freney

repubblica : Giù dal Monte Bianco con la tuta alare, precipita e muore sul ghiacciaio del Freney [di Carlotta Rocci] - Agenzia_Ansa : Schianto in tuta alare sul Monte Bianco, morto base jumper - #ANSA - RaiNews : Enormi pietre rotolano giù tagliando il sentiero vicino ad un gruppo di escursionisti sul Monte Bianco. Tutta la mo… - panzerFSSP : Occhio a non piangere di naso, che esce il Monte Bianco. - hackthetardis : RT @blinkhbdl: l'ipotesi di un governo della destra a settembre mi fa venire una fortissima voglia di lanciarmi di testa dalle pendici del… -

È stato recuperato senza vita il corpo del base jumper precipitato stamane sul versante italiano del massiccio deldopo essersi lanciato in tuta alare. Il paracadutista, dopo l'allarme dato da un compagno, è stato individuato sul ghiacciaio del Freney, a circa 2600 metri di quota. Sul posto è ...Il termometro andrà sotto zero solo a quote superiori ai 4800 metri e dato che la montagna più alta d'Europa, il, si eleva fino a 4809 metri, ecco che il ghiaccio, nota Garbinato, fonde ...Dal 2019 l’Osservatorio della ferrovia Torino-Lione non svolge un ruolo attivo, ma ripartirà il 22 luglio con una riunione presieduta dal nuovo presidente Calogero Mauceri.Un base jumper è morto in un incidente avvenuto questa mattina sul massiccio del Monte Bianco. La salma è stata recuperata dal Soccorso Alpino Valdostano alla base del ghiacciaio del Freney, in Val Ve ...