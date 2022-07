Mondiali di scherma, argento per le azzurre della spada: finale durissima contro le coreane. Bronzo per l’Italia maschile di sciabola (Di giovedì 21 luglio 2022) Medaglia d’argento. Le azzurre della spada non sono riuscite a battere la Corea del Sud nella finale a squadre dei Mondiali di scherma al Cairo. In una sfida in cui le asiatiche hanno dominato Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola e che è terminata 45 a 37. Nella sciabola, la squadra maschile italiana ha vinto la finalina battendo in rimonta per 45 a 43 la Germania. Con la medaglia di Bronzo assegnata a Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo, gli azzurri conquistano la numero cinque: tre d’argento e due di Bronzo. July 21, 2022 su Open Leggi anche: Mondiali di scherma, Italia ancora sul ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) Medaglia d’. Lenon sono riuscite a battere la Corea del Sud nellaa squadre deidial Cairo. In una sfida in cui le asiatiche hanno dominato Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola e che è terminata 45 a 37. Nella, la squadraitaliana ha vinto la finalina battendo in rimonta per 45 a 43 la Germania. Con la medaglia diassegnata a Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo, gli azzurri conquistano la numero cinque: tre d’e due di. July 21, 2022 su Open Leggi anche:di, Italia ancora sul ...

SkySport : ULTIM'ORA SCHERMA Mondiali, Italia di bronzo nella sciabola maschile Battuta la Germania per 45 a 42 #SkySport #Scherma - Federscherma : Mondiali Cairo 2022 - Le spadiste azzurre superano la Francia, volano in finale e ci regalano la quarta medaglia.… - Coninews : E SONO CINQUE! ????? Le spadiste Rossella #Fiamingo, Mara #Navarria, Alberta #Santuccio e Federica #Isola conquistan… - usatoscherma : RT @vivereitalia: Argento e bronzo per le squadre azzurre ai Mondiali di scherma - vivereitalia : Argento e bronzo per le squadre azzurre ai Mondiali di scherma -