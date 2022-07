Lisbona respinge la proposta Ue sul taglio del gas del 15% (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Portogallo è "completamente contrario" alla proposta di Bruxelles di ridurre del 15% il consumo di gas, perché è "sproporzionata" e "insostenibile". Lo ha affermato il Segretario di Stato per l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Portogallo è "completamente contrario" alladi Bruxelles di ridurre del 15% il consumo di gas, perché è "sproporzionata" e "insostenibile". Lo ha affermato il Segretario di Stato per l'...

