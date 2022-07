Di Maio | da piromane a pompiere è un attimo

L'Indro

La caduta del Governo è scongiurata; il primo, Giuseppe Conte, ha solo gettato un po' d'acqua sul fuoco . Non molta, tanta da placare le ... i centristi e i grillini che sostengono Di. ...... come da accordi stipulati dal duo Draghi - Di. Peccato che, fiutato l'affare e in ossequio ... Anzi, ila cui si regala una divisa da pompiere. Ma ecco che tutto parte da qui, quello che ... Paradosso: Letta e Meloni in soccorso di Draghi, Conte e Salvini i picconatori — L'Indro