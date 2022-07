Calciomercato Sassuolo | Scamacca escluso dall’amichevole | un club fa sul serio

SassuoloUS : #Calciomercato Kristian #Thorstvedt è un nuovo calciatore del Sassuolo! Il comunicato ufficiale è online su… - DiMarzio : .@PSG_inside e @SassuoloUS continuano a trattare per #Scamacca, ma c'è ancora distanza tra le parti #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, le cifre della prima offerta del #WestHam - calciomercatogp : Scamacca è sempre più vicino al West Ham! #scamacca #sassuolo #westham #calciomercatogp #calciomercato - WesthamDeku_ : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @SassuoloUS, proseguono i contatti con @WestHam e @PSG_inside per #Scamacca -

2 La Roma era a un passo da Davide Frattesi , il centrocampista delcresciuto nelle giovanile giallorosse. L'accordo però non è stato chiuso e negli ultimi giorni ha subito una pesante frenata che anche il giocatore non ha gradito. A tenere in stand by l'...Il club milanese ha chiesto informazioni sulla situazione del giocatore dela cui la Roma ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 21 luglio 2022 Calciomercato Sassuolo: due squadre di Serie C ci provano per Manzari RACINES - Il Sassuolo batte il Sudtirol in amichevole per 2-0 con i gol di Matheus Henrique nel primo tempo e di Alvarez nella ripresa su rigore. Un bel successo quello dei neroverdi nel terzo test de ...Grazie a una rete per tempo il Sassuolo ha la meglio sul Sudtirol: apre Matheus Henrique, chiude nel finale Alvarez su calcio di rigore. Terza amichevole precampionato e terza vittoria per il Sassuolo ...