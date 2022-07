Argento e bronzo per le squadre azzurre ai Mondiali di scherma (Di giovedì 21 luglio 2022) IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – E' di due medaglie il bottino dell'Italscherma nella quarta giornata di gare ai Mondiali del Cairo. La squadra della spada femminile azzurra ha conquistato l'Argento: Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alberta Santuccio sono state superate in finale 45-37 dalla Corea. Le azzurre del ct Dario Chiadò avevano superato in precedenza ai quarti la Svizzera (45-33) e in semifinale la Francia (30-29). La squadra della sciabola maschile ha invece conquistato il bronzo. Luigi Samele, Luca Curatoli, Pietro Torre e Michele Gallo hanno battuto 45-42 la Germania nella finalina. Gli azzurri del ct Nicola Zanotti avevano superato ai quarti l'Egitto (45-33), poi avevano ceduto in semifinale all'Ungheria (45-42). Sono adesso cinque le medaglie fin qui per l'Italia al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – E' di due medaglie il bottino dell'Italnella quarta giornata di gare aidel Cairo. La squadra della spada femminile azzurra ha conquistato l': Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alberta Santuccio sono state superate in finale 45-37 dalla Corea. Ledel ct Dario Chiadò avevano superato in precedenza ai quarti la Svizzera (45-33) e in semifinale la Francia (30-29). La squadra della sciabola maschile ha invece conquistato il. Luigi Samele, Luca Curatoli, Pietro Torre e Michele Gallo hanno battuto 45-42 la Germania nella finalina. Gli azzurri del ct Nicola Zanotti avevano superato ai quarti l'Egitto (45-33), poi avevano ceduto in semifinale all'Ungheria (45-42). Sono adesso cinque le medaglie fin qui per l'Italia al ...

