Sky, Dazn e Tim verso l'accordo: tutta la Serie A anche sulla tv satellitare? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Prove d'intesa. Secondo "Milano Finanza" Sky, Tim e Dazn si starebbero accordando per rendere fruibili tutte le partite di Serie A, incluse quelle in esclusiva su Dazn (7 per ogni giornata), sul ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Prove d'intesa. Secondo "Milano Finanza" Sky, Tim esi starebbero accordando per rendere fruibili tutte le partite diA, incluse quelle in esclusiva su(7 per ogni giornata), sul ...

